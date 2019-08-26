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Происшествия

В Барнауле в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка

Утром 26 августа в Барнауле в мусорном баке обнаружили тело новорожденного ребенка, пишет «Алтайская правда». На месте работают следователи.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Известно, что малыша нашли во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Ленинском районе. На теле ребенка нет внешних признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работает следственная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, рассказали изданию в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В конце июля в Бийске в одном из подъездов нашли тело новороженного ребенка в полиэтиленовом пакете. Позже выяснилось, что в убийстве 11-месячной девочки подозревается ее 25-летняя мать. На допросе она рассказала, что пыталась успокоить ребенка подзатыльником.

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