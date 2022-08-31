В Барнауле вновь затопило улицу Попова после дождя

«Попова снова затопило, причём дождик то был «несильный», — говорится в тексте поста.
Отметим, что проблемы с «ливневкой» на этом участке признают и в городской администрации. В частности, пресс-служба мэрии сообщала о контракте на гидропромывку проблемного участка ливневой канализации по ул. Попова — Павловский тракт, протяженностью 350 метров.
Напомним, что на участке на ул. Попова регулярно затапливает улицу. В частности, этим летом после подобных ливней дорогу несколько раз перекрывали из-за подтоплений.
Это случилось и 30 июля — из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.