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Происшествия

В Барнауле вновь затопило улицу Попова после дождя

Улица Попова в Барнауле 31 августа вновь оказалась подтопленной после дождя. Фотографии заполненных водой проезжей части и автобусной остановке опубликовали в сообществе «В Курсе 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Потоп на ул. Попова в Барнауле
Потоп на ул. Попова в Барнауле
"В Курсе 22"

«Попова снова затопило, причём дождик то был «несильный», — говорится в тексте поста.

Отметим, что проблемы с «ливневкой» на этом участке признают и в городской администрации. В частности, пресс-служба мэрии сообщала о контракте на гидропромывку проблемного участка ливневой канализации по ул. Попова — Павловский тракт, протяженностью 350 метров.

Потоп на ул. Попова в Барнауле
Потоп на ул. Попова в Барнауле
«В Курсе 22»
Потоп на ул. Попова в Барнауле
Потоп на ул. Попова в Барнауле
«В Курсе 22»
Потоп на ул. Попова в Барнауле
Потоп на ул. Попова в Барнауле
«В Курсе 22»

Напомним, что на участке на ул. Попова регулярно затапливает улицу. В частности, этим летом после подобных ливней дорогу несколько раз перекрывали из-за подтоплений.

Это случилось и 30 июля — из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.

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