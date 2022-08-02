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Жизнь

Канализацию на Попова промоют. В администрации Барнаула обсудили реконструкцию городских ливневок

1 августа в Барнауле после ряда ЧП в городской администрации обсудили реконструкцию сети ливневой канализации.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Инцидент Барнаул, vk.com

По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, сеть нужно реконструировать, поскольку с большим количеством воды она не справляется.

На это начальник мастерской АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» Вячеслав Котов ответил, что проектирование сетей осложняется наличием существующих инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и жилой застройки.

В итоге проектному институту дали поручение в течении месяца подготовить предварительный проект расположения сетей городской ливневой канализации и коллектора, чтобы рассмотреть возможность реконструкции сети.

«Автодорстрою» поручили тщательнее следить за ливневой канализацией и мониторить проблемные участки.

«По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города в ближайшее время будет заключен контракт на гидропромывку проблемного участка ливневой канализации по ул. Попова — Павловский тракт, протяженностью 350 метров. Работы планируют выполнить в августе этого года», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Напомним, 30 июля Барнаул буквально утонул после очередного ливня.

Были подтоплены участки на Павловском тракте, улицах Попова, Малахова, Молодежной, Ленина, Червонная.

А на ул. Попова ребенка унесло течением вниз по дороге — он чудом не попал под проезжающую машину. Инцидентом заинтересовались следком и прокуратура.

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