19 марта
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Происшествия

В Барнауле задержали розничного закладчика наркомагазина

Полицейские в Барнауле вышли на очередного закладчика. У него нашли крупную партию героина, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Свертки с наркотиками.
Свертки с наркотиками.
22.мвд.рф

35-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали на ул. Антона Петрова. У него изъяли 16 перемотанных изолентой свертков с героином общей массой 3,8 грамма.

При обыске в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли электронные весы и упаковочный материал, а также четыре банковских карты, оформленных на барнаульца, и два сотовых телефона.

По предварительным данным, мужчина в марте стал розничным закладчиком одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Подозреваемого взяли под стражу.

В 2011 году он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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