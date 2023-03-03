В Барнауле задержали мужчину, который 10 лет скрывался после убийства

На тот момент 37-летний обвиняемый ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавший скончался на месте.
Преступника найти не смогли. Его объявили в розыск, а следствие приостановили.
В 2023 году выдвинули версию, что мужчина может скрываться в Барнауле, куда недавно переехала его бывшая гражданская супруга.
Правоохранители решили проверить предположение. Оказалось, женщина живет с кем-то, внешне похожим на разыскиваемого, только с другим именем.
В Барнаул незамедлительно организовали выезд опер-группы. Обвиняемого задержали, его личность подтвердили, сверив отпечатки пальцев.
Ранее спустя 20 лет полицейские раскрыли убийство российской первокурсницы.