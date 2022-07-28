В Барнауле задержали мужчину, который торговал шпионским оборудованием

В мае 2022 года 32-летний житель Барнаула пытался продать зарядное устройство для телефона со скрытой Wi-Fi видеокамерой.
Экспертиза показала, что «товар» относится к специальным техническим средствам для негласного сбора визуальной и акустической информации. То есть это устройство, которое получает информацию либо доступ к ней без ведома её обладателя.
При проведении обыска по месту жительства обнаружили и изъяли еще несколько комплектов подобных технических средств «на продажу».
Ранее Ксения Собчак высказалась об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске.