28 июля
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Происшествия

В Барнауле задержали мужчину, который торговал шпионским оборудованием

Житель Барнаула задержан за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Барнаула по Алтайскому краю.

Шпион. Наблюдение.
Шпион. Наблюдение.
открытые источники в интернете

В мае 2022 года 32-летний житель Барнаула пытался продать зарядное устройство для телефона со скрытой Wi-Fi видеокамерой.

Экспертиза показала, что «товар» относится к специальным техническим средствам для негласного сбора визуальной и акустической информации. То есть это устройство, которое получает информацию либо доступ к ней без ведома её обладателя.

При проведении обыска по месту жительства обнаружили и изъяли еще несколько комплектов подобных технических средств «на продажу».

Ранее Ксения Собчак высказалась об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске.

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