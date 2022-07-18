18 июля
﻿
Политика

Полиция задержала и отпустила экс-сотрудницу Первого канала, ворвавшуюся в эфир с плакатом

Сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову накануне задержали полицейские, сообщили в ее Telegram-канале.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

«Марина задержана. Информация о ее местоположении неизвестна», — говорится в публикации.

Адвокат Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что это может быть связано с одиночным пикетом Овсянниковой. На него она вышла в Москве несколько дней назад.

Однако «Лента.ру» уточняет, что женщину уже отпустили, составив протокол о дискредитации российской армии.

Напомним, в марте журналистка ворвалась в эфир передачи «Время» на Первом канале. Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, в котором призывала остановить спецоперацию.

Позже стало известно, что Останкинский суд столицы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. рублей.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

«Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», — подчеркнула тогда пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость