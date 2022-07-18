Полиция задержала и отпустила экс-сотрудницу Первого канала, ворвавшуюся в эфир с плакатом

«Марина задержана. Информация о ее местоположении неизвестна», — говорится в публикации.
Адвокат Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что это может быть связано с одиночным пикетом Овсянниковой. На него она вышла в Москве несколько дней назад.
Однако «Лента.ру» уточняет, что женщину уже отпустили, составив протокол о дискредитации российской армии.
Напомним, в марте журналистка ворвалась в эфир передачи «Время» на Первом канале. Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, в котором призывала остановить спецоперацию.
Позже стало известно, что Останкинский суд столицы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. рублей.
«Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», — подчеркнула тогда пресс-секретарь суда Кристина Явкина.