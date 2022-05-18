Мужчину заметили на озере — он снимал сети.
У него полицейские нашли около ста карасей и несколько окуней. Незаконно добытые водные биоресурсы были изъяты вместе с сетями и резиновой лодкой.
В отношении жителя села Солтон было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Сообщается, что подобные рейды будут продолжены до окончания нерестового запрета лова рыбы.
Ранее 30-летнего жителя Каменского района задержали сотрудники полиции. У него в багажнике нашли большой улов — мужчина вез 155 лещей и чебаков из местной реки.
Ущерб оценивается в 90 тыс. рублей.