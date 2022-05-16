Второй этап операции «Путина» стартовал в Алтайском крае

Первый этап проходил с 25 по 29 апреля. Полицейские пресекли 20 преступлений (ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).
Нарушения выявили в Барнауле, Камне-на-Оби, Бурлинском, Хабарском, Павловском и других районах. Возбуждено 11 уголовных дел. По остальным материалам проводится оценка причиненного ущерба.
Также обнаружились 28 нарушений правил охоты, рыболовства и других видов пользования объектами животного мира.
Особое внимание охране биоресурсов правоохранительные органы будут уделять до окончания нерестового периода — до 25 мая.
А ранее суд простил браконьеров, которые выловили более 60 экземпляров различных видов краснокнижных рыб, но раскаялись.