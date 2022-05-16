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Жизнь

Второй этап операции «Путина» стартовал в Алтайском крае

С 16 мая в Алтайском крае начался второй этап оперативно-профилактической операции «Путина», сообщили в региональном главке МВД. Правоохранители выявляют незаконную добычу рыбы.

Полиция на воде.
Полиция на воде.
22.мвд.рф

Первый этап проходил с 25 по 29 апреля. Полицейские пресекли 20 преступлений (ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Нарушения выявили в Барнауле, Камне-на-Оби, Бурлинском, Хабарском, Павловском и других районах. Возбуждено 11 уголовных дел. По остальным материалам проводится оценка причиненного ущерба.

Полиция на воде.
Полиция на воде.
22.мвд.рф

Также обнаружились 28 нарушений правил охоты, рыболовства и других видов пользования объектами животного мира.

Особое внимание охране биоресурсов правоохранительные органы будут уделять до окончания нерестового периода — до 25 мая.

А ранее суд простил браконьеров, которые выловили более 60 экземпляров различных видов краснокнижных рыб, но раскаялись.

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