9 августа
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Происшествия

В Барнауле женщина насмерть забила мужа сковородкой

В Барнауле 55-летняя женщина забила супруга сковородой во время ссоры. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Сковородки. Посуда.
Сковородки. Посуда.
СС0

В начале мая 2022 года женщина несколько дней пила алкоголь вместе с мужем.

В ходе конфликта на бытовой почве она более 40 раз ударила мужчину, в том числе металлической сковородкой. Через несколько дней потерпевший скончался от полученных травм.

Подозреваемая вину признала. Также выяснилось, что ссора с рукоприкладством случилась не в первый раз — муж и раньше получал удары от супруги.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в ведомстве.

Ранее пьяный муж убил жену в Алтайском крае табуреткой.

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