Пьяный житель Алтайского края убил жену табуреткой

В Заринске мужчина во время ссоры с сожительницей разозлился и избил ее табуреткой. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В мае 2022 года супруги пили алкоголь у себя дома. Дальше случилась словесная перепалка, в ходе которой мужчина разозлился и начал избивать жену.

Сначала она получила удары руками и ногами, а затем табуреткой. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина через несколько часов скончалась в больнице.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой.