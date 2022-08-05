5 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный житель Алтайского края убил жену табуреткой

В Заринске мужчина во время ссоры с сожительницей разозлился и избил ее табуреткой. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Табурет.
Табурет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В мае 2022 года супруги пили алкоголь у себя дома. Дальше случилась словесная перепалка, в ходе которой мужчина разозлился и начал избивать жену.

Сначала она получила удары руками и ногами, а затем табуреткой. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина через несколько часов скончалась в больнице.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость