1 сентября
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Происшествия

В Барнауле женщина зарезала мужа из ревности

Жительницу Барнаула обвиняют в нападении на мужа с ножом, сообщили в СУ СК РФ по Алтайском краю.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Ночью 27 августа подозреваемая с подругами и мужем отдыхала в одном из баров Барнаула. По дороге из заведения между супругами завязался конфликт на почве ревности. По приходу домой ссора не закончилась.

В итоге обвиняемая разозлилась, взяла нож и несколько раз ударила мужчину в жизненно-важные органы. Он скончался на месте до приезда скоро помощи.

Расследование уголовного дела продолжается, женщину заключили под стражу.

Ранее в Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу, потому что та оскорбила ее мужа.

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