В Барнауле женщина зарезала мужа из ревности

Жительницу Барнаула обвиняют в нападении на мужа с ножом, сообщили в СУ СК РФ по Алтайском краю.

Ночью 27 августа подозреваемая с подругами и мужем отдыхала в одном из баров Барнаула. По дороге из заведения между супругами завязался конфликт на почве ревности. По приходу домой ссора не закончилась.

В итоге обвиняемая разозлилась, взяла нож и несколько раз ударила мужчину в жизненно-важные органы. Он скончался на месте до приезда скоро помощи.

Расследование уголовного дела продолжается, женщину заключили под стражу.

Ранее в Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу, потому что та оскорбила ее мужа.