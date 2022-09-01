В Барнауле женщина зарезала мужа из ревности

Ночью 27 августа подозреваемая с подругами и мужем отдыхала в одном из баров Барнаула. По дороге из заведения между супругами завязался конфликт на почве ревности. По приходу домой ссора не закончилась.
В итоге обвиняемая разозлилась, взяла нож и несколько раз ударила мужчину в жизненно-важные органы. Он скончался на месте до приезда скоро помощи.
Расследование уголовного дела продолжается, женщину заключили под стражу.
Ранее в Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу, потому что та оскорбила ее мужа.