В барнаульском Доме Лесневского за время ожидания реставрации обрушилась крыша

Дом на ул. Ползунова, 56 — это памятник деревянного зодчества федерального значения. Знаменитый двухэтажный дом построили в конце XIX века. С тех пор его ни разу не реставрировали.

В 2020 году администрация города начала расселение жильцов, за которым должен был последовать ремонт.

Собственникам пяти приватизированных квартир должны были выплатить денежную компенсацию, а жильцов трех муниципальных — переселить.

Расселение затянулось из-за споров жильцов с властями.

По словам жительницы особняка, городская администрация хотела выгнать женщину и ее семью на улицу, предоставив новую квартиру только их родственнику.

В доме сейчас проживают две семьи. Состояние дома с отъездом большинства жильцов значительно ухудшилось.

Состояние Дома Лесневского. Информационное агентство «Банфакс».

«Чем меньше становится людей, тем быстрее он разрушается. В квартире № 4 полностью рухнул потолок, небо видно», — рассказала информационному агентству «Банфакс» жительница дома.

Крышу дома частично раскрыло несколько лет назад еще до начала расселения. Заделать отверстия и замедлить процесс разрушения перекрытий никто не взялся.

В результате часть из них окончательно сгнила.

Состояние Дома Лесневского. Информационное агентство «Банфакс».

Ранее мы рассказывали о том, что суд поставил точку в споре барнаульского комитета ЖКХ и Алтайохранкультуры о том, кто должен отремонтировать дом-памятник.