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Экономика

Мэрия Барнаула судится с краевым ведомством из-за бездействия по знаменитому дому-памятнику

Барнаульский комитет ЖКХ подал иск к управлению государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (алтайохранкультуре). В суде он требует признать незаконным бездействие краевого ведомства, не обратившегося в суд за изъятием у собственников объекта культурного наследия — Дома Лесневского.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Заявление от комитета ЖКХ поступило в суд 26 ноября. Буквально за день до этого правительство края на странице в Facebook опубликовало информацию о предстоящем расселении жильцов этого объекта культурного наследия.

Жильцы приватизированных квартир (их пять) Дома Лесневыского получат компенсацию в денежной форме, жильцы неприватизированных (их три) — квартиры по договору социального найма. СМИ сообщали — переселение обойдется в 16−17 млн рублей.

Несмотря на это, комитет ЖКХ иск из суда не забрал. Он требует признать незаконным бездействие алтайохранкультуры.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Судя по иску, собственники помещений в этом доме содержат объект культурного наследия бесхозяйственно (дом признан аварийным). И ведомство не обратилось в суд с иском об изъятии у них имущества.

Возможно, мотивом для подачи иска было то, что жильцов дома (по крайней мере, часть их) не устраивали компенсации за изымаемое жилье или расположение предложенных мэрией квартир.

В суде представитель алтайохранкультуры ходатайствовал о прекращении дела, так как спор, по его мнению, надо рассматривать не в арбитражном, а в общем суде. Следующее заседание назначено на 21 января.

Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда.
Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда.
retro. moi-barnaul.ru

Дом на ул. Ползунова, 56 — объект культурного наследия федерального значения. Построен в 1907 году по заказу (а по ряду сведений — и по проекту) самого Александра Лесневского, межевого инженера, работавшего в Барнауле начальником чертежной мастерской Алтайского округа, а в 1913—1916 годах — городским головой.

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