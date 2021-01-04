Мэрия Барнаула судится с краевым ведомством из-за бездействия по знаменитому дому-памятнику

Барнаульский комитет ЖКХ подал иск к управлению государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (алтайохранкультуре). В суде он требует признать незаконным бездействие краевого ведомства, не обратившегося в суд за изъятием у собственников объекта культурного наследия — Дома Лесневского.

Заявление от комитета ЖКХ поступило в суд 26 ноября. Буквально за день до этого правительство края на странице в Facebook опубликовало информацию о предстоящем расселении жильцов этого объекта культурного наследия.

Жильцы приватизированных квартир (их пять) Дома Лесневыского получат компенсацию в денежной форме, жильцы неприватизированных (их три) — квартиры по договору социального найма. СМИ сообщали — переселение обойдется в 16−17 млн рублей.

Несмотря на это, комитет ЖКХ иск из суда не забрал. Он требует признать незаконным бездействие алтайохранкультуры.

Дом Лесневского , ул. Ползунова , 56. Весна 2019 года. Анна Зайкова.

Судя по иску, собственники помещений в этом доме содержат объект культурного наследия бесхозяйственно (дом признан аварийным). И ведомство не обратилось в суд с иском об изъятии у них имущества.

Возможно, мотивом для подачи иска было то, что жильцов дома (по крайней мере, часть их) не устраивали компенсации за изымаемое жилье или расположение предложенных мэрией квартир.

В суде представитель алтайохранкультуры ходатайствовал о прекращении дела, так как спор, по его мнению, надо рассматривать не в арбитражном, а в общем суде. Следующее заседание назначено на 21 января.

Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда. retro. moi-barnaul.ru

Дом на ул. Ползунова, 56 — объект культурного наследия федерального значения. Построен в 1907 году по заказу (а по ряду сведений — и по проекту) самого Александра Лесневского, межевого инженера, работавшего в Барнауле начальником чертежной мастерской Алтайского округа, а в 1913—1916 годах — городским головой.