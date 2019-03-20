В барнаульском садоводстве отравили бездомных собак

В садоводстве «Энергетик» в Барнауле не так давно нашли отравленного бездомного пса . Оказывается, это не первый случай травли животных в поселке. Жертвами стали уже три собаки, пишут « Наши Новости ».

Сторож садоводства Юрий Кузнецов рассказал, что отравлено три собаки, одна из которых так и лежала на поляне, когда приехали журналисты. Участковый поселка потом забрал ее и обещал похоронить.

По словам сторожа, местные жители действительно жалуются на бродячих псов, которые вытаптывают грядки. Между тем, отмечает он, собаки живут здесь уже 3−4 года и раньше их никто не трогал. «Кто-то напакостил», — предположил Кузнецов.

Отметим, что местный житель, который 14 марта нашел отравленного пса, написал заявление в полицию. Виновным грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет или штраф в размере более 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее барнаульцы сообщали о травле собак в «Изумрудном» парке.