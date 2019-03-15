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16 марта
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Происшествия

В барнаульском парке «Изумрудный» неизвестные отправили собаку

В Барнауле в парке «Изумрудный» отправили собаку. Об этом жительница Барнаула Любовь Третьякова рассказала на своей странице в Facebook.

Выгул собак. Парк "Изумрудный".
Выгул собак. Парк "Изумрудный".
altapress.ru

«В парке „Изумрудный“ травят собак. Сегодня утром умерла 10-месячная колли Шати, товарищ по играм моего Алтая», — написала женщина на своей странице в соцсети.

За последнее время произошло несколько подобных случаев. Ранее altapress.ru писал, что в барнаульском садоводстве «Энергетик» вечером 14 марта неизвестные отравили бродячую собаку.

До этого, в ночь на 9 марта ЧП произошло в приюте «Ласка». Неизвестные забросили через забор отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками. Семь собак погибли, еще несколько пропали — в приюте предполагают, что пропажа также связана с отравлением, так как собаки находились без привязи, а после отравления они нередко уходят.

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