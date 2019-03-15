В барнаульском парке «Изумрудный» неизвестные отправили собаку

«В парке „Изумрудный“ травят собак. Сегодня утром умерла 10-месячная колли Шати, товарищ по играм моего Алтая», — написала женщина на своей странице в соцсети.
За последнее время произошло несколько подобных случаев. Ранее altapress.ru писал, что в барнаульском садоводстве «Энергетик» вечером 14 марта неизвестные отравили бродячую собаку.
До этого, в ночь на 9 марта ЧП произошло в приюте «Ласка». Неизвестные забросили через забор отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками. Семь собак погибли, еще несколько пропали — в приюте предполагают, что пропажа также связана с отравлением, так как собаки находились без привязи, а после отравления они нередко уходят.