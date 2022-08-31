31 августа
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Происшествия

В барнаульском ТЦ отказались бесплатно дать воды ребенку, которому стало плохо

Ребенку, которому стало плохо, отказались бесплатно дать воды 30 августа в одном из кафе в ТЦ «Алтай». Об этом рассказала мать ребенка в паблике «Инцидент Барнаул».

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.

Мать с 9-летней дочкой и сыном пришли на фудкорт в ТЦ «Алтай» 30 августа. Девочка не успела ничего съесть, так как ей стало плохо.

Мама собиралась вывести ребенка на свежий воздух, но она начала терять сознание и синеть на глазах. Родительница закричала, чтобы ей принесли воды.

«Сын побежал и просил стакан воды, на что ему сказали заплатить 69 рублей, а он ребенок и деньги были у меня. Воды ему никто не дал», — рассказала женщина.



В итоге незнакомая девушка купила бутылку воды и дала матери влажные салфетки. От возмещения расходов, по словам женщины, она отказалась.

Ранее врачи бийской больницы отказались осматривать больного ребенка.

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