В барнаульском ТЦ отказались бесплатно дать воды ребенку, которому стало плохо

Ребенку, которому стало плохо, отказались бесплатно дать воды 30 августа в одном из кафе в ТЦ «Алтай». Об этом рассказала мать ребенка в паблике «Инцидент Барнаул».

Мать с 9-летней дочкой и сыном пришли на фудкорт в ТЦ «Алтай» 30 августа. Девочка не успела ничего съесть, так как ей стало плохо.

Мама собиралась вывести ребенка на свежий воздух, но она начала терять сознание и синеть на глазах. Родительница закричала, чтобы ей принесли воды.

«Сын побежал и просил стакан воды, на что ему сказали заплатить 69 рублей, а он ребенок и деньги были у меня. Воды ему никто не дал», — рассказала женщина.





В итоге незнакомая девушка купила бутылку воды и дала матери влажные салфетки. От возмещения расходов, по словам женщины, она отказалась.

Ранее врачи бийской больницы отказались осматривать больного ребенка.