В бассейне алтайского санатория утонул 12-летний мальчик

Днем 5 января в бассейне «Бригантина» санатория «Обские плесы», расположенного на территории Тальменского района, обнаружено тело утонувшего 12-летнего мальчика, сообщили в следственном управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

В краевом следкоме рассказали, что ребенок отдыхал с родителями. В какой-то момент он скрылся под водой и утонул. Его тело без признаков жизни было извлечено из бассейна.

По факту смерти мальчика следственным отделом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности на водном объекте.

При расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению. Расследование продолжается, рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.