В Бийске эксгумировали тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного

Эксгумацию тела Попова провели в конце июля. Этой процедуры его сестра ждала почти месяц.
«Мы присутствовали на эксгумации с самого ее начала. Могилу выкапывали при нас, и то, каким образом похоронили нашего Сергея, не укладывается в голове. Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей. Гроб был закопан полустоя, причем крышка была даже не заколочена, она была сдвинута. Соответственно в гробу была земля», — рассказала Оксана Александрова.
Женщина подозревает, что эксгумацию затягивали из-за ужасного состояния захоронения. По словам женщины, тело в гробу было обнаженным.
Сергея Попова перезахоронили, на могиле поставили крест, а не номер, как было до этого.
Напомним, в июле 2022 года стало известно, что в бийской психбольнице родственники полтора месяца отдавали передачки мертвому мужчине. Врачи по неизвестным причинам говорили, что пациент жив и его состояние стабильное.