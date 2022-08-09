В Бийске эксгумировали тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного

Эксгумацию тела Попова провели в конце июля. Этой процедуры его сестра ждала почти месяц.

«Мы присутствовали на эксгумации с самого ее начала. Могилу выкапывали при нас, и то, каким образом похоронили нашего Сергея, не укладывается в голове. Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей. Гроб был закопан полустоя, причем крышка была даже не заколочена, она была сдвинута. Соответственно в гробу была земля», — рассказала Оксана Александрова.