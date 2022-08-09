9 августа
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Происшествия

В Бийске эксгумировали тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного

Сестра Сергея Попова, ранее умершего в бийской психиатрической больнице и похороненного безродным, рассказала журналистам, что добилась эксгумации тела. Об этом сообщает в «Бийский рабочий».

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Эксгумацию тела Попова провели в конце июля. Этой процедуры его сестра ждала почти месяц.

«Мы присутствовали на эксгумации с самого ее начала. Могилу выкапывали при нас, и то, каким образом похоронили нашего Сергея, не укладывается в голове. Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей. Гроб был закопан полустоя, причем крышка была даже не заколочена, она была сдвинута. Соответственно в гробу была земля», — рассказала Оксана Александрова.

Женщина подозревает, что эксгумацию затягивали из-за ужасного состояния захоронения. По словам женщины, тело в гробу было обнаженным.

Сергея Попова перезахоронили, на могиле поставили крест, а не номер, как было до этого.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что в бийской психбольнице родственники полтора месяца отдавали передачки мертвому мужчине. Врачи по неизвестным причинам говорили, что пациент жив и его состояние стабильное.

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