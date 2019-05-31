В Бийске эвакуировали два крупных ТЦ

31 мая в Бийске эвакуировали посетителей двух крупных торговых центров «Воскресенье» и «Созвездие», пишет « Бийский рабочий » со ссылкой на сообщения в соцсетях.

По данным издания, неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть отдела полиции «Приобский» и сообщил, что заминированы эти объекты.

По словам очевидцев, к зданиям оперативно прибыли сотрудники полиции и спецслужб, которые провели эвакуацию и покупателей, и сотрудников торговых организаций.

«Поражают мамы с маленькими детьми, которые не только не торопились спускаться по лестницам, но и на улице встали сразу под стенами ТЦ. И таких было много», — написала одна из свидетельниц происшествия.

В 2019 году сообщения о якобы минировании торговых объектов поступают регулярно и в Барнауле, и в Бийске. В наукограде это минимум четвертое такое сообщение с начала года.