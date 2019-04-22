Из-за сообщения о минировании в Бийске эвакуировали людей

В Бийске 22 апреля из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве приостанавливали занятия в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса. Людей эвакуировали, сообщают «Вести Алтай».

Сообщение о минировании пришло на электронный адрес приемной учебного заведения утром. Из здания вышли более 600 человек, на место ЧП выезжали спасатели и кинологи. У колледжа два филиала в разных районах города, проверяли оба здания.

По информации очевидцев, также проводили эвакуацию в кадетской школе. Занятия продолжили после осмотра всех помещений.

Напомним, 9 марта в Бийске эвакуировали посетителей ТРК «Воскресенье». Также 8 марта из-за угрозы задымления и пожара людям пришлось покинуть ТЦ «Созвездие». А 6 марта, пишет «Бийский рабочий», в городе из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназия № 1 и филиал бийской художественной школы в 23-м микрорайоне, а днем раньше магазин «Лента» и офисное здание.

События идентичны январской волне эвакуация. Тогда многие учреждения получали письма с угрозами. Для обеспечения безопасности людей эвакуировали, а здания проверяли на наличие взрывных устройств. Такие же события отмечались во множестве городов страны, в том числе в Барнауле.