В Бийске опять эвакуируют торговые центры и школы

В субботу 9 марта в Бийске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса «Воскресенье», написал « Бийский рабочий » и очевидцы в соцсетях.

Бийчанам пришлось покидать развлекательный центр «Воскресенье» примерно в 12.30. Многие в это время планировали посмотреть кино.

Это очередная эвакуация из торгового центра Бийска. 8 марта из-за угрозы задымления и пожара людям пришлось покинуть ТЦ «Созвездие». А 6 марта, пишет «Бийский рабочий», в городе из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназия № 1 и филиал бийской художественной школы в 23-м микрорайоне, а днем раньше магазин «Лента» и офисное здание.

«Инцидент Бийск» пишет в ВК, что некоторые горожане получают на мобильные телефоны сообщения о минировании. «В вашем здании находится мощное взрывное устройство», сказано в таком сообщении.

События идентичны январской волне эвакуация. Тогда многие учреждения получали письма с угрозами. Для обеспечения безопасности людей эвакуировали, а здания проверяли на наличие взрывных устройств. Такие же события отмечались во множестве городов страны, в том числе в Барнауле.