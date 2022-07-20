В Бийске осудят ОПГ, которая ловко имитировала аварии на дорогах

Установлено, что аварии группа людей подстраивали с 2018 года по 2020 год.
Для этого они использовали собственные автомобили и специально подставляли другие.
Обвиняемые распределяли между собой роли: одни были потерпевшими, другие виновными. После того, как совершалось ДТП и определялась стоимость ущерба, обвиняемые направляли документы в страховые компании и выплаты присваивали себе.
Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Суд рассмотрит его 29 июля, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы Алтайского края.
Ранее в Барнауле на кольце Докучаево столкнулись два трамвая.