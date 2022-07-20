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Происшествия

В Бийске осудят ОПГ, которая ловко имитировала аварии на дорогах

Бийский городской суд рассмотрит дело ОПГ из восьми человек, которая два года умышленно подстраивала ДТП.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
Настасья Коваленко

Установлено, что аварии группа людей подстраивали с 2018 года по 2020 год.

Для этого они использовали собственные автомобили и специально подставляли другие.

Обвиняемые распределяли между собой роли: одни были потерпевшими, другие виновными. После того, как совершалось ДТП и определялась стоимость ущерба, обвиняемые направляли документы в страховые компании и выплаты присваивали себе.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Суд рассмотрит его 29 июля, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы Алтайского края.

Ранее в Барнауле на кольце Докучаево столкнулись два трамвая.

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