В Бийске разбираются с делом психбольницы, которая полтора месяца скрывала смерть пациента от его родственников

В Бийской психиатрической больнице полтора месяца скрывали от родственников одного из пациентов факт его смерти — мужчину захоронили как безродного. В вопиющей истории сейчас разбирается прокуратура и региональный Минздрав, сообщают «Вести Алтай».

В психиатрической клинике мужчина оказался в апреле, туда его привезли на «скорой помощи» — у пациенты были проблемы после перенесенного инсульта.

Как пишут СМИ, пациентам не разрешается иметь при себе телефоны — всю информацию можно узнать, позвонив врачу — что и делали на протяжении всего времени родные пациента.

В психбольнице отвечали, что состояние у мужчины стабильное, но даже после двух месяцев «лечения» не говорили о выписке.

Только в июне матери пациента сообщили, что он скончался еще 7 мая и его похоронили как безродного.

По словам исполняющей обязанности главврача Натальи Гостишевой, причина смерти до сих пор неизвестна, предварительно — коронарная недостаточность.

Родственники нашли также место захоронения мужчины. Оставлять его там они не намерены — родные будут требовать эксгумацию и экспертизу.

«Приносим искренние соболезнования родным пациента. Сформирована комиссия для проведения проверки в медицинской организации. В настоящее время комиссия уже выехала в больницу для работы на месте. Также будут запрошены медицинские документы, которые помогут разобраться в случившемся и в дальнейшем не допускать подобного», — ответил Минздрав на запрос СМИ.

Родные погибшего также обратились в прокуратуру.

Ранее в Барнауле также произошла чудовищная история — из больницы выписали пожилую женщину с множеством глубоких пролежней. Позднее пенсионерка скончалась.