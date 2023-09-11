В Бийске ребенка зажало дверьми автобуса

Водитель закрыл двери автобуса, когда ребенок находился на первой ступени.
В ответ на замечание матери девочки водитель начал угрожать остальным пассажирам.
Девочка получила синяки и ссадины.
В автобусе одного из городских маршрутов семилетняя девочка получила синяки из-за рано закрывшихся дверей, сообщает "ЧП Бийск".
Водитель закрыл двери автобуса, когда ребенок находился на первой ступени.
В ответ на замечание матери девочки водитель начал угрожать остальным пассажирам.
Девочка получила синяки и ссадины.
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