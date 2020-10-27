В Бийске спустя неделю задержали подозреваемого в ночной резне

Полиция Бийска задержала мужчину, которого подозревают в нападении на двух девушек и убийстве одной из них. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на свои источники.

Официальной информации о задержании от правоохранителей пока нет. Однако, как сообщает издание, 26 октября в Бийске удалось задержать подозреваемого в преступлении. По мнению следователей, именно этот мужчина напал на двух девушек вечером 18 октября и нанес им ранения ножом, от которых одна из жертв скончалась, а вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Последняя ориентировка на подозреваемого появилась в день задержания, 26 октября. Сотрудники уголовного розыска сообщали, что разыскивают парня 25−30 лет, ростом 170−175 см, среднего телосложения, неславянской внешности со смуглой кожей и черными густыми бровями.

Что произошло

Напомним, вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Он нанес удар ножом в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь. В данный момент она в тяжелом состоянии находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух