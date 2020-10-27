Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Бийске спустя неделю задержали подозреваемого в ночной резне

Полиция Бийска задержала мужчину, которого подозревают в нападении на двух девушек и убийстве одной из них. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на свои источники.

Ориентировка на подозреваемого в нападении в Бийске.
Ориентировка на подозреваемого в нападении в Бийске.
МУ МВД России "Бийское"

Официальной информации о задержании от правоохранителей пока нет. Однако, как сообщает издание, 26 октября в Бийске удалось задержать подозреваемого в преступлении. По мнению следователей, именно этот мужчина напал на двух девушек вечером 18 октября и нанес им ранения ножом, от которых одна из жертв скончалась, а вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Последняя ориентировка на подозреваемого появилась в день задержания, 26 октября. Сотрудники уголовного розыска сообщали, что разыскивают парня 25−30 лет, ростом 170−175 см, среднего телосложения, неславянской внешности со смуглой кожей и черными густыми бровями.

Что произошло

Напомним, вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Он нанес удар ножом в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь. В данный момент она в тяжелом состоянии находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость