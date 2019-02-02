В частном секторе Барнаула разорвало водопровод

Об аварии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в ВК. В результате порыва водой залило проезжую часть. Без воды остаются 60 частных домов, расположенных вокруг переулка. Ремонтная бригада планирует устранить порыв в течение нескольких часов.
С наступлением морозов в Барнауле произошло несколько крупных коммунальных аварий. Так 30 января вода вышла в районе ул. Малахова и затопила участок дороги под мостом Павловского тракта. Также от низких температур страдают линии электропередач. 2 февраля без света осталась часть Горняка. ЧП удалось оперативно устранить.