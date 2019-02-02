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Происшествия

В частном секторе Барнаула разорвало водопровод

«Барнаульский водоканал» устраняют последствия аварии на водопроводе, который проложен на переулке Малом Прудском. В пресс-службе компании altapress.ru уточнили, что порыв произошел в 16.00.

Авария на Малом Прудском переулке.
Авария на Малом Прудском переулке.
vk.com/incident22

Об аварии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в ВК. В результате порыва водой залило проезжую часть. Без воды остаются 60 частных домов, расположенных вокруг переулка. Ремонтная бригада планирует устранить порыв в течение нескольких часов.

С наступлением морозов в Барнауле произошло несколько крупных коммунальных аварий. Так 30 января вода вышла в районе ул. Малахова и затопила участок дороги под мостом Павловского тракта. Также от низких температур страдают линии электропередач. 2 февраля без света осталась часть Горняка. ЧП удалось оперативно устранить.

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