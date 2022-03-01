1 марта
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Происшествия

В дачном доме погибли двое сибиряков

Тела двух мужчин обнаружены в дачном доме в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

По версии следствия, двое мужчин приехали к одному из них на дачу для выполнения хозяйственных работ. Для отопления дома они использовали газовый баллон с газовой горелкой и металлическим листом.

Через время один из мужчин перестал выходить на связь с сожительницей. Женщина приехала на дачу, где обнаружила мужчин без признаков жизни.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших.

Ранее в Сибири нашли мертвым депутата.

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