В дачном доме погибли двое сибиряков

«При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.
По версии следствия, двое мужчин приехали к одному из них на дачу для выполнения хозяйственных работ. Для отопления дома они использовали газовый баллон с газовой горелкой и металлическим листом.
Через время один из мужчин перестал выходить на связь с сожительницей. Женщина приехала на дачу, где обнаружила мужчин без признаков жизни.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших.
Ранее в Сибири нашли мертвым депутата.