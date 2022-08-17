В дачном домике взорвался самогонный аппарат. Есть постарадавшие

В результате ЧП пострадали ребенок и мужчина, сообщает Ural 56. Их госпитализировали.
Взрыв неисправного самогонного аппарата повредил перегородки дома и выбил стекла.
По предварительной информации, члены семьи гнали самогон в дачном домике с помощью самодельного аппарата.
По словам соседей, пострадвшие не злоупотребляют алкоголем. На учете в органах не состоят, указывает Газета.Ru.
Ведется разбирательство.
Ранее в Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погиб восьмилетний ребенок.
Между тем усилить контроль за самогоноварением попросили производители алкоголя.