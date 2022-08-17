18 августа
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Происшествия

В дачном домике взорвался самогонный аппарат. Есть постарадавшие

В дачном домике в Оренбурге прогремел взрыв — взорвался самогонный аппарат.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

В результате ЧП пострадали ребенок и мужчина, сообщает Ural 56. Их госпитализировали.

Взрыв неисправного самогонного аппарата повредил перегородки дома и выбил стекла.

По предварительной информации, члены семьи гнали самогон в дачном домике с помощью самодельного аппарата.

По словам соседей, пострадвшие не злоупотребляют алкоголем. На учете в органах не состоят, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Ранее в Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погиб восьмилетний ребенок.

Между тем усилить контроль за самогоноварением попросили производители алкоголя.

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