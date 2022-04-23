Снижающие тягу к алкоголю продукты назвал эксперт

Победить желание выпить можно с помощью шоколада, кофе, травяных чаев и бананов.

Человек, злоупотребляющий алкоголем не должен испытывать чувство голода, оно провоцирует желание выпить, этому нужно препятствовать.

Специалист советует заменить тягу к спиртному на употребление некоторых продуктов.

«Человек зависимый, избегающий употребления спиртного (находящийся в ремиссии), легко меняет предмет своей зависимости на некоторые пищевые продукты, например, шоколад, бананы, кофе и так далее», — отметил специалист.

Людям, пытающимся избавиться от алкогольной зависимости, врач советует употреблять в сутки не менее 120 граммов белковой пищи, пишет Газета.Ru.

Для того, чтобы поддержать печень, можно использовать травяные чаи с содержанием природных седативных веществ — валерианы, мелиссы или пустырника.

Ранее ученые выяснили, какой алкоголь защитит от коронавируса.