23 апреля
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Потребитель

Снижающие тягу к алкоголю продукты назвал эксперт

Некоторые продукты помогают бороться с алкогольной зависимостью, сообщил порталу «Доктор Питер» врач-нарколог, психиатр Евгений Рысин.

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Победить желание выпить можно с помощью шоколада, кофе, травяных чаев и бананов.

Человек, злоупотребляющий алкоголем не должен испытывать чувство голода, оно провоцирует желание выпить, этому нужно препятствовать.

Специалист советует заменить тягу к спиртному на употребление некоторых продуктов.

«Человек зависимый, избегающий употребления спиртного (находящийся в ремиссии), легко меняет предмет своей зависимости на некоторые пищевые продукты, например, шоколад, бананы, кофе и так далее», — отметил специалист.

Людям, пытающимся избавиться от алкогольной зависимости, врач советует употреблять в сутки не менее 120 граммов белковой пищи, пишет Газета.Ru.

Для того, чтобы поддержать печень, можно использовать травяные чаи с содержанием природных седативных веществ — валерианы, мелиссы или пустырника.

Ранее ученые выяснили, какой алкоголь защитит от коронавируса.

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