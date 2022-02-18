На Алтае мужчина выпил весь алкоголь и, требуя продать, залез в дом к женщине с ребенком

В Алтайском крае будут судить мужчину, который в пьяном состоянии напугал сельчанку с ребенком, сообщает региональный СК.

Инцидент, главным героем которого стал 34-летний приезжий из Республики Алтай, произошел в одном из сел Советского района.

«В ноябре 2021 года обвиняемый распивал спиртное у своего знакомого. Проснувшись ночью и обнаружив отсутствие в доме алкоголя, он решил купить его у кого-нибудь из местных жителей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина ночью сломал замок на двери и залез в дом, в котором проживала женщина с ребенком.

Хозяйка попыталась выгнать непрошенного гостя, однако мужчина требовал продать спиртное. Причем в данном доме алкоголем не торгуют.

Сельчанин скрылся после того, как женщина начала звонить в полицию.

Свои действия мужчина объяснил опьянением и нестерпимым желанием выпить.

Уголовное дело направили в суд. Сельчанину грозит арест на срок до 3 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ, либо штраф до 40 тыс. рублей или в размере трех зарплат.

Ранее на Алтае другой мужчина перед Новым годом срубил маленькую елочку, выпил и залез в дом к женщине.