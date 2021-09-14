В деле об отравлении арбузами в Москве появился подозреваемый

В Москве задержали сотрудника частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине на Совхозной улице. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Приоритетной версией смертельного отравления двух человек, которые купили арбуз в этом магазине, следователи называют нарушение правил при проведении дезинсекции.

«39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается», — сообщили в СК.

Также следователи допросили сотрудников фирмы, получили документацию и провели выемку образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре.

Назначено более 40 химических судебных экспертиз.

Ранее стало известно, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля.

Также появились кадры, снятые камерой наблюдения из магазина, где люди покупали арбузы. Один из дезинфекторов вместе с опрыскивателем проходит вдоль стеллажа с фруктами.

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).