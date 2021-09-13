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Происшествия

В крови погибших от отравления арбузом нашли следы этиленгликоля

Следы этиленгликоля обнаружили в крови погибших москвичек, которые, по предварительным данным, отравились арбузом, рассказал «Известиям» источник.

Арбузы в магазине.
Арбузы в магазине.
CC0

После того, как было зафиксировано несколько случаев отравления жителей дома на ул. Совхозной, началась проверка воздуха и воды в жилых помещениях.

По одной из версий, пишет газета, к ЧП могло привести проведение капитального ремонта. Не исключено, что во время работ могли использоваться токсичные вещества.

Напомним, 10 сентября стало известно, что скончались 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Предположительной причиной называли употребление арбуза, купленного в магазине на той же улице.

После этого с признаками отравления госпитализировали еще несколько жителей улицы. Некоторые из них также рассказали об употреблении в пищу арбузов. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Также появились кадры, снятые камерой наблюдения в том магазине, где люди покупали арбузы. Один из дезинфекторов вместе с опрыскивателем проходит вдоль стеллажа с фруктами.

Руководитель отдела по связям с общественностью сети заявил, что доза вещества там такая, что в самих фруктах и овощах намного больше бактерий, чем в препаратах.

Этиленгликоль — один из популярных видов нефтехимического сырья. Используется, например, как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и других продуктов.

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