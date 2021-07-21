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Происшествия

В деле ОПГ главы ставропольской ГИБДД нашли «алтайский след»

Ставленником бывшего руководителя ставропольского главка МВД Александра Олдака называет «Незыгарь» начальника региональной ГИБДД Алексея Сафонова, попавшегося на коррупции.

Дома у экс-главы ГИБДД Ставрополья.
Дома у экс-главы ГИБДД Ставрополья.
sledcom.ru

Александр Олдак возглавлял ГУ МВД по Ставропольскому краю с 2011 по 2021 год, а до этого (2005−2011) занимал аналогичную должность в Алтайском крае.

Источник называет попавшегося на взятках полковника Алексея Сафонова «человеком Олдака».

«Сафонов самостоятельно долго не „работал“, и очень быстро нашел покровителя в лице непосредственного начальника после того, как с 26 июля 2011 года на должность главы ГУ МВД России по Ставропольскому краю назначили алтайца Александра Олдака. С тех пор Сафонов был человеком Олдака. Но едва шеф ушел на пенсию, как всплыли камзолы, люстры и золотые унитазы в доме главного гаишника края», — полагает автор Telegram-канала.

С марта Олдак работает помощником губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Александр Олдак.
Александр Олдак.
26.мвд.рф

Как уже сообщалось, на протяжении нескольких лет участники организованной группы из сотрудников регионального управления ГИБДД под руководством Сафонова получили в качестве взятки более 19 млн рублей.

Они изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.

У подозреваемых прошли обыски. Кадры из особняка главы ГИБДД опубликовал Следственный комитет.

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