В деле ОПГ главы ставропольской ГИБДД нашли «алтайский след»

Александр Олдак возглавлял ГУ МВД по Ставропольскому краю с 2011 по 2021 год, а до этого (2005−2011) занимал аналогичную должность в Алтайском крае.

Источник называет попавшегося на взятках полковника Алексея Сафонова «человеком Олдака».

«Сафонов самостоятельно долго не „работал“, и очень быстро нашел покровителя в лице непосредственного начальника после того, как с 26 июля 2011 года на должность главы ГУ МВД России по Ставропольскому краю назначили алтайца Александра Олдака. С тех пор Сафонов был человеком Олдака. Но едва шеф ушел на пенсию, как всплыли камзолы, люстры и золотые унитазы в доме главного гаишника края», — полагает автор Telegram-канала.

С марта Олдак работает помощником губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Александр Олдак. 26.мвд.рф

Как уже сообщалось, на протяжении нескольких лет участники организованной группы из сотрудников регионального управления ГИБДД под руководством Сафонова получили в качестве взятки более 19 млн рублей.

Они изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.

У подозреваемых прошли обыски. Кадры из особняка главы ГИБДД опубликовал Следственный комитет.