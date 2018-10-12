В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Заринске

В Заринске вечером 11 октября столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Nissan Bluebird. От полученных травм в больнице скончался пассажир иномарки, рассказали altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 19:25 на улице Союза Республик, 10. По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса ПАЗ-320530 ехал от улицы Металлургов в сторону улицы Союза Республик. При повороте налево он не уступил дорогу. ПАЗ столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird. За рулем был 36-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм в больнице скончался 59-летний пассажир Nissan. Кроме того, в ДТП травмы получил и другой 55-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Водителя легковушки медики осмотрели на месте происшествия.

На снимках с места ДТП видно, что от удара Nissan разворотило. Иномарка превратилась в груду металла. Автобус также получил повреждения.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.