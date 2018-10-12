В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Заринске

ДТП произошло в 19:25 на улице Союза Республик, 10. По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса ПАЗ-320530 ехал от улицы Металлургов в сторону улицы Союза Республик. При повороте налево он не уступил дорогу. ПАЗ столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird. За рулем был 36-летний мужчина.
В результате аварии от полученных травм в больнице скончался 59-летний пассажир Nissan. Кроме того, в ДТП травмы получил и другой 55-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Водителя легковушки медики осмотрели на месте происшествия.
На снимках с места ДТП видно, что от удара Nissan разворотило. Иномарка превратилась в груду металла. Автобус также получил повреждения.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.