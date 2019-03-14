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Происшествия

В Госдуме заинтересовались историей ребенка, которого высадили из трамвая в Бийске

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого высадили из трамвая в Бийске из-за нехватки денег на проезд.

Наталья Кувшинова (фракция «Единой России»).
Наталья Кувшинова (фракция «Единой России»).
Фото из архива пресс-службы Правительства

Напомним, о случившемся сообщали пользователи в группе «Инцидент «Бийск». Бийчане утверждали, что кондуктор выгнала из трамвая 8-летнего ребенка, которому не хватило на билет 6 рублей.

Наталья Кувшинова заявила, что случай в Бийске не единственный, похожие ситуации были в Барнауле и в других городах и регионах страны, говорится на региональном сайте партии «Единая Россия».

Наталья Кувшинова,
депутат Госдумы:

Нам необходимо детально разобраться в ситуации: можно ли было не высаживать ребёнка, не грозила ли ему опасность, время суток, удалённость от дома и др., и определить механизмы урегулирования подобных ситуаций, которые устроят и пассажиров и перевозчиков.

Наталья Кувшинова подготовила письмо в адрес руководства транспортного предприятия с просьбой разъяснить произошедшее и провести инструктаж для сотрудников. Также есть письмо в администрацию Бийска с предложением провести там совещание по вопросам качества пассажирских перевозок.

Напомним, в феврале в Барнауле водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку в районе свалки и уехал. Тогда ребенку пришлось идти по обочине на пустынной дороге, пока школьницу не подобрала неравнодушная горожанка.

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