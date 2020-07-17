В Хабаровске предотвратили теракт

В городе был задержан и арестован мужчина. Предполагается, что он хотел применить зажигательные устройства, пишет «Коммерсант».
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ также опубликовало видео задержания. На нем силовики вытащили мужчину из машину. При нем нашли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации (название не уточняется).
В телефоне обнаружилось видео с присягой главам террористов, а также переписка по подготовке теракта.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 (приготовление к террористическому акту).
Напомним, что недавно в Хабаровске арестовали губернатора Сергея Фургала. В СК заявили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности главы края к организации двух убийств и одного покушения.
В поддержку губернатора в городе прошел стихийный митинг — на улицы края вышли около 20 тыс. человек.