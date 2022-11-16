В Италии кондитер-египтянин убил бывшую жену-украинку

Как сообщает издание, 32-летний обвиняемый убил 23-летнюю экс-супругу Анастасию в Италии.
Тело девушки обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, подчеркивает издание Corriere Di Bologna.
Анастасия заявила в полицию, что бывший муж ее преследует. Она решила начать новую жизнь после развода и нашла нового возлюбленного.
Анастасия собралась переехать к нему накануне убийства. В воскресенье утром уроженка Украины собрала вещи, а затем исчезла.
Новый бойфренд сообщил о пропаже в полицию. Подозреваемого бывшего мужа задержали на железнодорожном вокзале Болоньи.
Он признал вину. У Анастасии остался трехлетний сын.
Ранее бывший солдат ВСУ напал на соотечественниц, посчитав их русскими.