16 ноября
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Происшествия

В Италии кондитер-египтянин убил бывшую жену-украинку

Кондитера-египтянина подозревают в убийстве бывшей супруги из Украины, пишет РИА Новости.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Как сообщает издание, 32-летний обвиняемый убил 23-летнюю экс-супругу Анастасию в Италии.

Тело девушки обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, подчеркивает издание Corriere Di Bologna.

Анастасия заявила в полицию, что бывший муж ее преследует. Она решила начать новую жизнь после развода и нашла нового возлюбленного.

Анастасия собралась переехать к нему накануне убийства. В воскресенье утром уроженка Украины собрала вещи, а затем исчезла.

Новый бойфренд сообщил о пропаже в полицию. Подозреваемого бывшего мужа задержали на железнодорожном вокзале Болоньи.

Он признал вину. У Анастасии остался трехлетний сын.

Ранее бывший солдат ВСУ напал на соотечественниц, посчитав их русскими.

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