31 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Камне-на-Оби мужчине на рельсах отрезало руку, он встал и ушел

Вечером 29 мая в Камне-на-Оби в районе второго железнодорожного переезда пострадал мужчина. Он лишился конечности, сообщают «Каменские известия».

Железная дорога
Железная дорога
СС0

Житель Камня «положил руку на рельсы в темное время суток, в результате чего мужчина лишился конечности», сообщил начальника ГО и ЧС администрации района Сергей Умяров.

Точная причина произошедшего не указывается, но вероятнее всего по руке проехал поезд.

После этого мужчина оставил место происшествия и ушел. Его начали искать, а когда нашли, доставили в Каменскую центральную межрайонную больницу, где оказали помощь.

Уточняется, что все это время пострадавший был в сознании.

Ранее три человека пострадали на железной дороге в районе перегона «Труновское-Кожурла» в Новосибирской области. Один из них, 19-летний парень, погиб на месте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость