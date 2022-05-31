В Камне-на-Оби мужчине на рельсах отрезало руку, он встал и ушел

Вечером 29 мая в Камне-на-Оби в районе второго железнодорожного переезда пострадал мужчина. Он лишился конечности, сообщают « Каменские известия ».

Житель Камня «положил руку на рельсы в темное время суток, в результате чего мужчина лишился конечности», сообщил начальника ГО и ЧС администрации района Сергей Умяров.

Точная причина произошедшего не указывается, но вероятнее всего по руке проехал поезд.

После этого мужчина оставил место происшествия и ушел. Его начали искать, а когда нашли, доставили в Каменскую центральную межрайонную больницу, где оказали помощь.

Уточняется, что все это время пострадавший был в сознании.

Ранее три человека пострадали на железной дороге в районе перегона «Труновское-Кожурла» в Новосибирской области. Один из них, 19-летний парень, погиб на месте.