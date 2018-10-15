В Кемерове 19-летняя девушка упала с шестого этажа

12 октября в Кемерове из окна квартиры, расположенной на 6 этаже, выпала 19-летняя девушка, сообщает zakon-kuzbass.ru . Ее доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Инцидент произошел в одном из домов по Октябрьскому проспекту.

СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что перед происшествием девушка поссорилась с молодым человеком. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.