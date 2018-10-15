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В Кемерове 19-летняя девушка упала с шестого этажа

12 октября в Кемерове из окна квартиры, расположенной на 6 этаже, выпала 19-летняя девушка, сообщает zakon-kuzbass.ru. Ее доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в одном из домов по Октябрьскому проспекту.

СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что перед происшествием девушка поссорилась с молодым человеком. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.

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