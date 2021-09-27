В коронавирусном отделении больницы погиб пациент во время пожара

В отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице города Лиски Воронежской области произошел пожар, сообщает ТАСС .

В результате ЧП один пациент погиб, 31 человек был эвакуирован в соседний корпус.

Скончавшейся оказалась женщина 1939 года рождения.

Пожар начался ночью и был потушен спустя полчаса, пишет Lenta.ru. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Причина инцидента пока не установлена.

Ранее в результате пожара в «красной зоне» больницы в Ярославле погиб 74-летний пациент. Двое пострадавших от задымления реанимированы.

Ранее после смерти 14 пациентов в российском ковидном госпитале возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.