В Красноярском крае ищут тело утонувшего в реке 8-летнего мальчика

Днем 13 марта около садового общества «Остров-Сад» в Канске случилась трагедия.

8-летний мальчик вместе с 9-летним другом вышли на лед реки Кан и подошли к полынье.

Один ребенок провалился под лед и начал тонуть. Приятель попытался вытащить его из воды, но также оказался в воде, сообщает «Интерфакс».

В результате 8-летнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика и стал звать на помощь.

Мужчина, находившийся неподалеку, подал ребенку ветку и удерживал его до прибытия спасателей, которые извлекли мальчика из воды.

На данный момент принятыми мерами спасательных мероприятий тело утонувшего ребенка не обнаружено.

Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, который утонул в реке Кан, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.