14 марта -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Красноярском крае ищут тело утонувшего в реке 8-летнего мальчика

Днем 13 марта около садового общества «Остров-Сад» в Канске случилась трагедия.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

8-летний мальчик вместе с 9-летним другом вышли на лед реки Кан и подошли к полынье.

Один ребенок провалился под лед и начал тонуть. Приятель попытался вытащить его из воды, но также оказался в воде, сообщает «Интерфакс».

В результате 8-летнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика и стал звать на помощь.

Мужчина, находившийся неподалеку, подал ребенку ветку и удерживал его до прибытия спасателей, которые извлекли мальчика из воды.

На данный момент принятыми мерами спасательных мероприятий тело утонувшего ребенка не обнаружено.

Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, который утонул в реке Кан, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость