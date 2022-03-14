В Красноярском крае ищут тело утонувшего в реке 8-летнего мальчика

8-летний мальчик вместе с 9-летним другом вышли на лед реки Кан и подошли к полынье.
Один ребенок провалился под лед и начал тонуть. Приятель попытался вытащить его из воды, но также оказался в воде, сообщает «Интерфакс».
В результате 8-летнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика и стал звать на помощь.
Мужчина, находившийся неподалеку, подал ребенку ветку и удерживал его до прибытия спасателей, которые извлекли мальчика из воды.
На данный момент принятыми мерами спасательных мероприятий тело утонувшего ребенка не обнаружено.
Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, который утонул в реке Кан, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.