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Происшествия

В Крыму при странных обстоятельствах погиб 17-летний биатлонист

В Крыму на тренировочном сборе погиб 17-летний биатлонист юниорской сборной России Артемий Хасанкаев из Мурманска, пишет ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Причины его смерти не сообщаются.

Группа биатлонистов из Мурманска 15 июня тренировалась в горах в районе села Рыбачье под Алуштой. После пробежки и возвращения спортсменов в пансионат, где они проживали, обнаружили отсутствие Хасанкаева. 16 июня утром его нашли мертвым в стороне от установленного маршрута пробежки, пишет bfm.ru. Телесных повреждений у спортсмена не обнаружено.

Спортсмен выступал в составе сборной России на юниорском чемпионате мира в Словакии.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти спортсмена.

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