В США во время лыжной гонки скончался российский спортсмен

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки во время Чемпионата мира среди ветеранов, проходившем в штате Миннесота (США), сообщает журнал "Лыжный спорт".

54-летний спортсмен не дошел несколько километров до финиша. Трагедия случилась 26 января. Пока следователи не определили причину смерти. Тело умершего спортсмена предстоит транспортировать в Россию.