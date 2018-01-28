В морозном Новосибирске подъезд превратился в ледяную пещеру из-за испарений

В Новосибирске подъезд превратился в ледяную пещеру. 27 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске подъезд превратился в ледяную пещеру. 27 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске подъезд превратился в ледяную пещеру. 27 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске подъезд превратился в ледяную пещеру. 27 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.

Стены и потолок подъезда украшают огромные наросты куржака. Это, по мнению жителей дома, случилось из-за аварии в подвале. В городе стоят аномально низкие температуры, из-за чего в подъезде холодно, а испарения, идущие снизу, превращаются в иней, который нарастает на стенах и потолке.