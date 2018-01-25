На Алтае и в Новосибирске из-за морозов гибнут птицы

Сильные морозы, стоящие в Сибири уже несколько дней, влияют не только на людей. От холода страдают и животные. Так из Республики Алтай сообщают, что несколько птиц в Верхнем Уймоне, где градусники показывают -51°, замерзли на лету, пишут "Новости Горного Алтая".
Как пожаловались верхнеуймонцы редакции сайта, все село замерло, люди, увидевшие на градусниках такую низкую температуру, сидят по домам. Школы здесь не работают с 22 января, не ходят автобусы в Горно-Алтайск и Барнаул. А на снегу люди заметили нескольких умерших от мороза птиц.
Тем временем официальный сайт Новосибирска написал о том, что в городе погибли от холодов свиристели.
По данным портала, погибших птиц обнаружили в Первомайском сквере. Мертвые птицы лежали на снегу с утра, а редкие прохожие обходили это место стороной. Редакции сайта это происшествие прокомментировал ученый-орнитолог.
Алексей Яновский,
научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН:
— Морозы в -35°...-37° градусов даже для зимних птиц являются экстремальными. По всей видимости, наши свиристели наклевались замороженной рябины с деревьев. Ледяной корм смёрзся у них в зобу, и это стало причиной гибели.
По словам ученого, люди могут помочь замерзающим на холоде птицам:
Алексей Яновский,
научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН:
— Если вы увидели, как птица упала на землю, нужно сразу же её поместить в какую-нибудь коробку и отнести в тёплое место.
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