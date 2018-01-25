На Алтае и в Новосибирске из-за морозов гибнут птицы

В Новосибирске из-за холодов погибли свиристели. Фото: nsknews.info. В Верхнем Уймоне термометр показывал -51 градус. 24 января 2018 года. Фото: nsknews.info. В Новосибирске из-за холодов погибли свиристели. Фото: nsknews.info.

Как пожаловались верхнеуймонцы редакции сайта, все село замерло, люди, увидевшие на градусниках такую низкую температуру, сидят по домам. Школы здесь не работают с 22 января, не ходят автобусы в Горно-Алтайск и Барнаул. А на снегу люди заметили нескольких умерших от мороза птиц.

Тем временем официальный сайт Новосибирска написал о том, что в городе погибли от холодов свиристели.

По данным портала, погибших птиц обнаружили в Первомайском сквере. Мертвые птицы лежали на снегу с утра, а редкие прохожие обходили это место стороной. Редакции сайта это происшествие прокомментировал ученый-орнитолог.

Алексей Яновский,

научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН:

— Морозы в -35°...-37° градусов даже для зимних птиц являются экстремальными. По всей видимости, наши свиристели наклевались замороженной рябины с деревьев. Ледяной корм смёрзся у них в зобу, и это стало причиной гибели.

По словам ученого, люди могут помочь замерзающим на холоде птицам:

Алексей Яновский,

научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН: