Выше -40° утром. На Алтае морозы отступают

Утром 28 января на Алтае в точках наблюдения краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура воздуха была выше 40°. По данным синоптиков, это воскресенье будет последним морозным днем затянувшегося аномально холодного периода.
Где было теплее
-31° оказался в 7:00 в Камне-на-Оби.
-32° было в Барнауле и Белокурихе.
- 33° — в Солонешном.
-34° зафиксировали в Алейске, Бийске, Заринске и Зональном.
-35° — в Рубцовске.
Где было холоднее
-36° в 7 утра градусники показывали в Славгороде.
-37° — в Волчихе и Тальменке.
-38°было в Змеиногорске.
Какой будет погода 28 января
В воскресенье в Алтайском крае днем ожидается -20°...-25°, местами -25°...-30°, в северных и северо-западных районах -15°...-20° -15°...-20°. 28 января в регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с с усилением в северных районах до 13 м/с.
В Барнауле в воскресенье будет без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха -20°...-22°. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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