Выше -40° утром. На Алтае морозы отступают

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Утром 28 января на Алтае в точках наблюдения краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура воздуха была выше 40°. По данным синоптиков, это воскресенье будет последним морозным днем затянувшегося аномально холодного периода.

Январские морозы в Сибири.
Январские морозы в Сибири. Фото: instagram.com/marinapanfilova26.

Где было теплее

-31° оказался в 7:00 в Камне-на-Оби.

-32° было в Барнауле и Белокурихе.

- 33° — в Солонешном.

-34° зафиксировали в Алейске, Бийске, Заринске и Зональном.

-35° — в Рубцовске.

Где было холоднее

-36° в 7 утра градусники показывали в Славгороде.

-37° — в Волчихе и Тальменке.

-38°было в Змеиногорске.

Какой будет погода 28 января

В воскресенье в Алтайском крае днем ожидается -20°...-25°, местами -25°...-30°, в северных и северо-западных районах -15°...-20° -15°...-20°.  28 января в регионе будет  без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с с усилением в северных районах до 13 м/с.

В Барнауле в воскресенье будет без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха -20°...-22°. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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