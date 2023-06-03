В культурной столице России столкнулись 12 автомобилей - пострадали 16 человек

По информации агентства, массовая авария произошла на Софийской улице у дома №52 во Фрунзенском районе 3 июня.
Пресс-служба ГУ МЧС города заявляет, что столкнулись 12 автомобилей и пострадали 16 человек.
Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области называют другие цифры. Они заявляют, что в ДТП попали шесть автомобилей и пострадали семь человек, в том числе двое детей 7 и 17 лет.
В пресс-службе прокуратуры города заявили, что причиной массовой аварии стал грузовик Iveco, который выехал на полосу встречного движения.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также от МЧС были предоставлены три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее страшное ДТП произошло в Нижегородской области 3 июня. В результате аварии погибли трое детей и трое взрослых.