3 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В квартире предполагаемой участницы взрыва в Санкт-Петербурге закончился обыск

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга закончились обыски в квартире, предположительно, связанной с девушкой, которую подозревают в причастности к взрыву на Университетской набережной, пишет «Фонтанка».

Момент, когда Владлену Татарскому дарят статуэтку
Момент, когда Владлену Татарскому дарят статуэтку
Скриншот видео

Из квартиры вывели женщину.

Речь может идти о матери петербурженки Дарьи, которую в данный момент разыскивают.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе. Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

По данным Telegram-канала Readovka, в кафе проходил творческий вечер военкора. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую одна из посетительниц подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость