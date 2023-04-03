В квартире предполагаемой участницы взрыва в Санкт-Петербурге закончился обыск

Из квартиры вывели женщину.
Речь может идти о матери петербурженки Дарьи, которую в данный момент разыскивают.
Что произошло
Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе. Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.
По данным Telegram-канала Readovka, в кафе проходил творческий вечер военкора. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.
Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую одна из посетительниц подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.