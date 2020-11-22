Вечером 21 ноября на 231 километре дороги «Бийск — Мартыново — Новокузнецк» произошла авария с участием трех автомобилей. В ДТП погибла женщина, сообщает ГИБДД по Кемеровской области.

Сообщается, что в аварию попали водители трех автомобилей: большегрузного MAN, «Газели» и Toyota Avensis.

В результате столкновения большегруз занесло, и он встал поперек дороги, а легковушку смяло. 35-летняя женщина-водитель получила серьезные травмы, и позже скончалась в машине скорой помощи.

В данный момент сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося и выясняют, кто стал виновником аварии.

Напомним, вечером 20 ноября в Новоалтайске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По словам очевидцев, водитель-виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.