Сообщается, что в аварию попали водители трех автомобилей: большегрузного MAN, «Газели» и Toyota Avensis.
В результате столкновения большегруз занесло, и он встал поперек дороги, а легковушку смяло. 35-летняя женщина-водитель получила серьезные травмы, и позже скончалась в машине скорой помощи.
В данный момент сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося и выясняют, кто стал виновником аварии.
Напомним, вечером 20 ноября в Новоалтайске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По словам очевидцев, водитель-виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.